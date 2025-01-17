UCM Başsavcısı Han, Ahmed Şara ile Görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Suriye’deki yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

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UCM Başsavcısı Han, Ahmed Şara ile Görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Suriye’deki yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Suriye’deki yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile Şam’da görüştü. Suriye Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Ahmed Al-Shara ve Dışişleri Bakanı Sayın Asaad Al-Sheibani, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Sayın Karim Ahmad Khan başkanlığındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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