Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve Şoygu hakkında tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve geçtiğimiz ay görevden alınan eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında Ukrayna'daki savaşta 10 Ekim 2022'den 9 Mart 2023'e kadar işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri verildiği duyuruldu.

Gerasimov ve Şoygu'nun söz konusu tarih aralığında sivillere ve sivil hedeflere gerçekleştirilen saldırılardan sorumlu olduğu belirtildi.

"MAKUL GEREKÇELER BULUNMAKTADIR"

Açıklamada, "Her ikisi de sivil hedeflere yönelik saldırıları yönlendirmek, sivil hedeflere zarar vermek gibi savaş suçlarından ve sivillere karşı işlenen insanlık dışı eylemlerden sorumlu tutulmaktadır. Bu suçları ortaklaşa ve/veya başkaları aracılığıyla işledikleri, suçların işlenmesini emrettikleri ve/veya komutları altındaki kuvvetler üzerinde uygun kontrol sağlamadıkları için bireysel cezai sorumluluk taşıdıklarına dair makul gerekçeler bulunmaktadır” denildi. Tutuklama emirlerinin Savcılık tarafından yapılan müracaat sonrasında çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Ekim 2022 ile 9 Mart 2023 tarihleri arasında Ukrayna'nın elektrik altyapısını hedef alan füze saldırılarından Şoygu ve Gerasimov'un sorumlu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, “Bu süre zarfında Ukrayna'daki çeşitli yerlerde birçok elektrik santrali ve trafo, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki saldırının hedefi oldu” ifade edildi. Şoygu ve Gerasimov'un sivillere yönelik savaş suçu ithamlarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Ön Yargılama Dairesi, Savcılık tarafından yargılamanın bu aşamasında sunulan deliller ve diğer ilgili materyallerle temel olgusal iddiaların gerektiği gibi desteklendiği göz önüne alındığında talep edilen tutuklama emirlerinin çıkarılması için yasal gerekliliklerin karşılandığı kanaatine varmıştır" denildi.

PUTİN HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Hakkında tutuklama emri çıkarılan Sergey Şoygu, şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyor. Öte yandan mahkeme, geçtiğimiz yıl da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem