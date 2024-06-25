Spor yaparken akıl almaz ölüm! Kafa travması geçirdi

Endonezya'da bir spor salonunda egzersiz yapan genç bir kadın korkunç bir kazanın sonunca hayatını kaybetti.

Spor yaparken akıl almaz ölüm! Kafa travması geçirdi

Endonezya'nın Pontianak bölgesindeki bir spor salonunda egzersiz yapan 22 yaşındaki bir kadın koşu bandından geriye doğru sendeleyerek üçüncü katın penceresinden aşağı düştü. Açık pencereden düşen kadının güvenlik kamerası görüntülerinde pencere çerçevesine tutunmaya çalıştığı görüldü.

Düşme sonrasında ciddi kafa travması geçiren 22 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Otopsi raporunda, kadının kafasında yoğun morarma ve kesikler olduğu belirtildi. Ölen kadının adı açıklanmadı.

Pontianak Şehri Polisinin Kriminal Soruşturma Birimi şu anda soruşturmayı yürütüyor. Spor salonu kadının ailesinden özür diledi ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından işletme üç gün süreyle kapatıldı.

Spor yaparken akıl almaz ölüm! Kafa travması geçirdi - Resim : 1

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