Eşini 6 çocuğunun önünde öldürdükten sonra intihar etti!

Mynet'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah bölgesinde 1,34 milyon dolarlık evlerinde 57 yaşındaki Olin Johnson önce eşini vurdu ardından ise kendi canına kıydı. Olayın nedenine ilişkin belirsizlik devam ediyor. 6 çocuğun gözü önünde gerçekleşen trajik olayın öncesinde Olin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı gündem oldu.

Olaydan sadece birkaç gün öncesinde Facebook'tan yaptığı paylaşımında Olin, "Ne kadar berbat bir insan olursam olayım beni her zaman severler" ifadesini kullandı.