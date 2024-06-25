Kanadalı kadınla Tunuslu adamın aşkı gündem oldu: "Herkes beni uyarmaya çalışıyordu ama..."

Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan 58 yaşındaki Colleen ve 37 yaşındaki kocası Haithem aralarındaki yaş farkının tepkilere neden olmasına rağmen evliliğe karar verdiklerini dile getirdi.

Kanadalı kadınla Tunuslu adamın aşkı gündem oldu: "Herkes beni uyarmaya çalışıyordu ama..."

Mynet'te yer alan habere göre, Kanada'nın Ontario bölgesinde yaşayan 58 yaşındaki Colleen isimli bir kadın kendisinden 21 yaş küçük Tunuslu Haitem Hammami ile sosyal medyadan tanıştı. İkilinin ilişkisi kısa sürede aşka dönüştü ve çift evlenmeye karar verdi.

5 yıl önceki evlilik kararlarında çevresinden fazlaca tepki aldığını söyleyen Colleen, "Herkes beni Haitem'in dolandırıcı olduğu konusunda uyarmaya çalışıyordu ama derinlerde bir yerde onun benim ruh eşim olduğunu biliyordum" diye konuştu.

Kanadalı kadınla Tunuslu adamın aşkı gündem oldu: "Herkes beni uyarmaya çalışıyordu ama..." - Resim : 1

24 yıllık eşinden ayrılma sürecindeyken Haithem'le tanıştığını söyleyen Colleen,"Yakışıklı olduğunu düşünmüştüm ama çok genç görünüyordu, belki 30'lu yaşların başlarında. İlk başta onun bir jigolo olduğunu düşünmüştüm.Çekici olduğunu düşündüm ama neden benimle konuştuğunu merak ettim.Yaşını öğrendiğimde şok oldum ve sadece çevrimiçi arkadaş olacağımızı düşündüm. Aklımdan romantik bir şey geçmedi" ifadelerini kullandı.

İkili kimsenin olmadığı bir düğün töreniyle dünyaevine girerken evliliklerinin 5. yılında anne ve baba olmak için heyecanlandıklarını ifade etti.

Kanadalı kadınla Tunuslu adamın aşkı gündem oldu: "Herkes beni uyarmaya çalışıyordu ama..." - Resim : 2

Haithem'in ülkesinden bir çocuk evlat edinmeyi konuştuklarını belirten Colleen, "İnsanların hâlâ Haitem'in amaçlarını sorguladığını biliyorum ve ne yazık ki bu, yol boyunca arkadaşlarımı kaybettiğim anlamına geliyor.Fakat konu paylaştığımız bağa gelince, bu her şeyden daha önemli.Onu seviyorum ve önemli olan da bu. Onun ülkesinden bir çocuk evlat edinmeyi düşünüyoruz. Bu ikimize de daha iyi gelecek" diye konuştu.

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