Rus ve ABD istihbarat başkanlarından kritik görüşme

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Ukrayna konusunda görüşme gerçekleştirildiği açıklandı.

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Rus ve ABD istihbarat başkanlarından kritik görüşme

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile geçen ay Ukrayna konusunda telefonda görüştüğünü bildirdi.

Narışkin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Burns ile haziranın sonunda telefonda görüştüğünü doğruladı.

ABD tarafının görüşme bahanesinin paralı savaşçı grubu Wagner'in, 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyanı olduğunu belirten Narışkin, "Çünkü konuşmanın ana kısmı, Ukrayna konusu ve Ukrayna etrafındaki gelişmelere odaklanmıştı. Ukrayna ile ilgili ne yapacağımızı düşündük ve konuştuk" ifadelerini kullandı.

Narışkin, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü bilgisini paylaşarak, Burns ile bire bir görüşme olasılığının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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ABD Rusya Rusya - Ukrayna savaşı
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