NATO zirvesinde 'Rusya' mesajları: 'Dünya için bir trajedi olur'

NATO Liderler Zirvesi'nin 2. gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıda, "Ukrayna NATO'ya şu an her zaman olduğunda daha yakın. Müttefikler Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını tekrardan belirtmek istiyor. Bu Ukrayna'nın üye yolundaki iki adımlı süreçten tek adımlı sürece geçişini sağlayacak. Ayrıca şartların yerine getirildiğini düşündüğümüz zaman bir davet sunacağız bu önemli bir adım. Bugün verilen kararlar yeni bir başlangıcı işaret ediyor” açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanması Ukrayna için ve dünya için bir trajedi olur. Moskova'nın NATO'nun kimin üyesi olacağı konusunda bir kararı olamaz. Bugün aldığımız kararla Ukrayna'yı NATO'ya daha da yaklaştırıyoruz. Moskova buna karar verecek değil" dedi.

ZELENSKI DE KONUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Stoltenberg’in ardından konuştu. Zelenski, “Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Bu zirvede birçok görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” diye belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik taahhüdü sağlaması konusundaki ifadeleri üzerine "Son derece hatalı ve potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'ya verilen garantiler Rusya'nın güvenliğini ihlal ediyor" demişti.

Kaynak: AA