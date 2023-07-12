Suudi Arabistan'da 1,8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Mervan el-Hazimi, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı yeni bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu çerçevede ülkenin kuzeybatısındaki Sekaka kentinde 4 kişinin gözaltına alındığını aktaran Hazimi, operasyonda 1 milyon 882 bin 198 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Gözaltına alınanlardan birinin Yemen uyruklu, diğer 3'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu aktaran Hazimi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA