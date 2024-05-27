Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı: Ölüm helikopterine böyle bindi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan'a giden Reisi'nin, İran'a dönmek üzere kazanın meydana geldiği helikoptere binme anları görüntülerde yer aldı.

Son Güncelleme:
Reisi'nin son görüntüleri yayınlandı: Ölüm helikopterine böyle bindi

İran televizyonunda, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri yayınlandı. Reisi, 19 Mayıs pazar günü Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, helikopter kazasının yaşandığı gün çekilen görüntüler 'Kazanın Anlatısı' adlı bir belgesel ile İran televizyonunda yayınlandı. Görüntülerde, Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı ardından İran'a doğru yola çıkmak üzere kazanın yaşanacağı helikoptere bindiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

Etiketler
Helikopter İran
Son Güncelleme:
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı arttı
Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi Kerem Bürsin NOW TV'deki vedasıyla herkesi yıkmıştı. Sevindiren haber geldi
Gerilim tırmanıyor: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!