İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Etiketler
Filistin İsrail Birleşmiş Milletler
Son Güncelleme:
Macron, İsrail'in Refah'taki BM kampını vurmasına 'öfkelenmiş' Macron, İsrail'in Refah'taki BM kampını vurmasına 'öfkelenmiş'
Gerilim tırmanıyor: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret! CHP'li belediye başkanından Menzil'in derneğine ziyaret!