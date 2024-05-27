Gerilim tırmanıyor: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı

İsrail basını, Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısı bölgesinde çatışma çıktığını duyurdu.

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Gerilim tırmanıyor: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı

Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ve İsrail askerleri arasında bir çatışma yaşandığı öne sürüldü.

İsrail merkezli Channel 13'ün haberine göre, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi. Haberde, İsrail askerlerinin uyarı ateşi açarak Mısır askerlerine karşılık verdiği belirtildi.

Diğer bir İsrail medya kuruluşu olan Channel 14 ise İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi üzerine uyarı ateşi ile karşılık verdiğini bildirdi. Channel 14 ayrıca, askeri sansür nedeniyle Refah'ta yaşanan bu olayla ilgili bilgilerin silindiğini ifade etti.

İsrail medyası, bu olağandışı olayın, Tel Aviv ile Kahire arasındaki mevcut gerilimi artırabileceğini ve dün gece İsrail'in Refah'ın kuzeybatısında Filistinlileri bombalamasının ardından gerçekleştiğini yazdı.

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