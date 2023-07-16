Putin, 2 yabancı şirkete kayyum atadı

Rusya’da Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Putin, 2 yabancı şirkete kayyum atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

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