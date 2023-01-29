Prezervatife sıkıştırılmış muz yedi, acillik oldu
Prezervatif içine sıkıştırılmış muz yiyen bir adam hastanelik oldu.
Indy100’de yer alan habere göre, hastaneye karın ağrısı, kusma şikayetleriyle başvuran 34 yaşındaki adamın vakası Cureus dergisinde yayımlandı.
Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikayetleri olan adam yemek yiyip içemediğini ve bir gündür tuvalete gidemediğini söyledi.
Yapılan incelemeler sonucu adamın bir prezervatife sıkıştırılmış muz yediği ortaya çıktı.
Vakayı inceleyenler daha önce uyuşturucu doldurulmuş prezervatif yiyen vakalar olsa da meyve yenileni ilk kez gördüklerini söyledi.
34 yaşındaki adamın bir depresyon döneminden geçtiği tespit edildi. Adam, olay sırasında sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığını vurguladı.
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