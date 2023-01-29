Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 25 kişi yaşamını yitirdi
Peru’nun kuzeyinde yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlanırken kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Peru’nun kuzeyinde yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Peru’nun, Ekvador sınırı yakınındaki Tumbes bölgesine gitmek üzere başkent Lima’dan hareket eden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sabah erken saatlerde meydana gelen kazanın ardından yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme:
İran'da askeri tesiste patlama Dünya 29 Ocak 2023 09:31
Mafya, polisi izlemek için tüm şehre kamera kurdu Dünya 29 Ocak 2023 09:00
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi Dünya 29 Ocak 2023 07:21
İsveç'ten NATO üyelik sürecini durdurma kararı Dünya 28 Ocak 2023 18:23