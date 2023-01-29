İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste meyana gelen patlamada can kaybı olmadığı duyuruldu.

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

 
Mafya, polisi izlemek için tüm şehre kamera kurdu Dünya 29 Ocak 2023 09:00
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi Dünya 29 Ocak 2023 07:21
İsveç'ten NATO üyelik sürecini durdurma kararı Dünya 28 Ocak 2023 18:23
Türkiye'den AB ülkelerine yapılan iltica başvurusu rekor kırdı Dünya 28 Ocak 2023 16:02
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem
Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu
Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu
18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor
Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil