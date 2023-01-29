Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş: '21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen’de devam eden insani krize ilişkin açıklama yaptı.

Yemen’de 7 yıldan uzun süredir devam eden iç savaş, ülkedeki insanlık krizini her geçen gün daha da derinleştiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’de yaklaşık 21.6 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması için yaklaşık 4.3 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen OCHA, yıllardır süren savaş, doğal afetler ve ekonomik kriz nedeniyle Yemen halkının zor günler yaşadığını bir kez daha vurguladı.

7 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞ

Yemen, 2014 yılında İran yanlısı Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesi ve uluslararası alanda tanınan hükümeti Suudi Arabistan’a kaçmaya zorlamasıyla iç savaşa sürüklendi. Riyad ve başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölgesel müttefiklerden oluşan bir koalisyon, Husileri geri püskürtmek için Mart 2015’te müdahale etti. Koalisyon 7 yıldır süren çatışmalarda, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’ini ve büyükşehir merkezlerini kontrol eden Husileri yenemedi.