Prenses Diana'nın Eski Şoförü 30 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu: 'O Gece Arabayı Ben Kullansaydım, Bugün Burada Olacaktı'

Prenses Diana'nın eski şoförü, 61 yaşındaki Steve Davies, 30 yıllık sessizliğini bozdu ve kazanın yaşandığı gece arabayı o kullansaydı Prenses'in yaşıyor olacağını söyledi.

61 yaşındaki Davies, BBC muhabiri Martin Bashir'in "kendisi hakkında yalanlar yaymasının ardından kovulmaya zorlandığını” söyledi. Diana ertesi yıl Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bashir, Davies'in Diana hakkında basına haberler sızdırdığını iddia etmişti. Ayrıca 61 yaşındaki şoför daha sonra Bashir'in iddialarının yanlış olduğunu kanıtlayarak BBC'den tazminat aldı.

"DIANA İÇİN KURŞUN BİLE YERDİM"

30 yıllık sessizliğini bozan Steve şunları söyledi:

“Diana için kurşun bile yerdim. İşim benim hayatımdı. Her zaman onun için oradaydım. Rüya gibi bir işim varken her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldım.”

Eski asker, sekiz yıllık hizmetinin ardından işten çıkarılınca şoke olmuştu.

Steve, Ağustos 1997'de “Diana öldüğünde yaşadığı acıyı kelimelerle ifade edemediğini” söyledi. 61 yaşındaki eski şoför, “Tek bildiğim, eğer hayat farklı bir yörüngede ilerleseydi, o gece Paris'te onu ben götürüyor olsaydım, bugün hala burada olacaktı... Çünkü onu güvende tutacaktım" diye konuştu.