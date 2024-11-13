ABD'de İsrail Tepkisi: 30 Günlük Süre Doldu, ABD Medyası Yerden Yere Vurdu

ABD hükümeti, 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze’ye insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.

30 günlük süre doldu ancak ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail’in Gazze’deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.

İHLAL YOKMUŞ!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, Gazze’deki insani durumda gözlenen ilerlemenin desteklenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mevcut durumda, İsrail’in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok” dedi.

Patel, “İsrail, ekim ayında bakanlar Blinken ve Austin tarafından gönderilen mektupta belirtilen tedbirleri ele almak için bir dizi adım attı. İsrail’deki ortaklarımızla, ABD’nin müdahalesi sonucunda attıkları bu adımlar ve atılması gerektiğini düşündüğümüz ilave adımlar hakkında görüşmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.

ABD’nin İsrail’e ayrıcalık tanımadığını ileri süren Patel, "İnsani durumun genel olarak iyileştiğini görmek istiyoruz ve bu adımlardan bazılarının, bu koşulların iyileşmeye devam etmesini sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

HAMAS'TAN KINAMA

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamas bu açıklamaları, "Başkan (Joe) Biden yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden acımasız soykırım savaşı, kuzeyde 38 gündür süregelen etnik temizlik, katliam ve aç bırakma operasyonlarına tam ortaklığının bir teyidi" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, sahadaki gerçekler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerinin raporlarının, ABD'nin bu asılsız iddialarını yalanladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimi, işgalci faşist hükümete saldırı ve suçlarını sürdürmesi için daha fazla fırsat ve zaman tanırken, siyasi ve askeri koruma sağlamakta ve uluslararası hukukun araçlarını, sivilleri koruma amaçlı anlaşma ve sözleşmeleri engelleyerek, halkımıza ve bölge halklarına yönelik terörizmin ana destekçisi olarak rolünü pekiştirmektedir"

ABD MEDYASINDAN TEPKİ

ABD medyası da kendi hükümetini yerden yere vurdu. Washington Post gazetesi 'ABD'nin tehdidini geri çektiğini' belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail'in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.

Newrepublic dergisi çok daha sert bir eleştiride bulundu ve haberinde "Biden Yönetimi, İsrail'e Verilen 30 Günlük Son Tarihin Tamamen Uydurma Olduğunu Kabul Etti" başlığını kullandı. İsrail'in ABD taleplerinin hiçbirini karşılamadığını belirten Newrepublic, Tel Aviv yönetiminin hiçbir sonuçla karşılaşmadan eylemlerine devam ettiğini yazdı.

CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD'nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze'deki durumu 'kıyamet' olarak yorumladı.