Almanya'yı Karıştıran Türk İtirafçı Oldu: İlk Duruşmada Milyon Euroluk Vurgunu Anlattı

Almanya'da 21 Mayıs 2021'de çalıştığı para nakliyatı şirketindeki 8 milyon 200 bin euroyu çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Türkiye kökenli Alman vatandaşı Yasemin G. ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etti.

İddianamede 32 yaşındaki Yasemin G.'nin bir çöp konteynerine koyduğu yaklaşık 8 milyon 200 bin euro nakit parayı çalıştığı şirketin güvenlik kapısından çıkararak, eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarına teslim ettiği belirtildi. Hırsızlık vakası birkaç gün sonra tespit edilirken, önce hastalık raporu alan Yasemin G. daha sonra Türkiye'ye geçerek kayıplara karıştı.

Savcılık G. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

"BİR ARKADAŞIM İKNA ETTİ"'

Duruşmanın başında gergin hareketlerde bulunan Yasemin G., daha sonra itiraflarda bulundu. Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini öne süren Yasemin G. bir arkadaşının ikna etmesiyle birlikte soyguna karar verdiğini söyledi.

"Önce şakaydı sonra iş ciddiye bindi" diye konuşan sanık, aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi. Hırsızlık olayı birkaç gün sonra ortaya çıktı.

PARAYI NASIL ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ

İşini iyi bildiği için hırsızlık vakasını ayrıca ve uzun süre planlamasına gerek kalmadığını belirten Yasemin G., "Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" şeklinde konuştu. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine bıraktığını ve bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarına verdiğini itiraf eden sanık, "Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların (suç ortaklarını kast ediyor) işiydi" ifadelerini kullandı.

"PARANIN GERİ KALANININ NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Çalınan paraların akıbeti ise belli değil. Sanık 20 bin ila 25 bin euro aldığını, geri kalan paranın nerede olduğunu ise bilmediğini iddia etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 8 milyon 200 bin euro sanığın suç ortaklarının elinde bulunuyor.

TÜRKİYE'DE SAKLANDI

Yasemin G. olayın ortaya çıkması üzerine Türkiye'ye kaçtı ve 2 yılı aşkın süre burada saklandı. Bu süreçte Türkiye'de zorlandığını dile getiren Yasemin G. "Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdiğini belirten G. avukatı aracılığıyla Alman makamlarına döneceğini haber verdikten sonra Bremen havalimanında polise teslim oldu.

Yasemin G. Tutuklu olarak yargılanıyor.

“PARASIZ KALMAK UTANÇ VERİCİ”

Çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken cüzi bir miktarın eline geçtiğini belirten Yasemin G. "Geriye dönüp baktığında, beni kazıkladılar… Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. ise 2022 yılında Bremen'de görülen davada mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu.

Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararın ocak ayında çıkması bekleniyor.

Kaynak: DW Türkçe