Polonya'daki NATO tatbikatında korkutan olay: Bir İspanyol askeri öldü

İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Polonya'da gerçek mermilerin kullanıldığı NATO tatbikatında bir İspanyol askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 43 yaşındaki onbaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtilirken, ailesine ve meslektaşlarına taziye dilekleri iletildi. Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bu acı olayla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Tatbikatta Gerçek Mermiler Kullanılmış

Kara Kuvvetleri Komutanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Defender 24" adıyla NATO'nun Korumalı Piyade Taburu ve diğer müttefik ülkelerle çeşitli birimlerinin katıldığı tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığı taktik eğitimine geçildiği bildirildi.

Paylaşımda, taktik eğitiminde gelen bir kurşunla 43 yaşındaki B.G.P.A. adlı bir onbaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabında konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanzhez, "NATO'nun tatbikatı sırasında Polonya'daki bir kazada bugün hayatını kaybeden İspanyol askerinin ailesine ve tüm arkadaşlarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ailesine ve Ceuta'daki birlikte görevli askerlere en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." ifadesini kullandı.