Polis, Ünlü Rockçının Eşini İşte Böyle Vurdu! Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD'li ünlü rock grubu Weezer'ın bas gitaristi Scott Shriner'ın eşi yazar Jillian Lauren'ın 8 Nisan'da Los Angeles'ta polis tarafından omzundan vurulması dünya gündemine oturdu. Gelen tepkilerin ardından Los Angeles Polis Departmanı, olaya ilişkin görüntüleri paylaşarak bir açıklama yaptı.

Polis açıklamasında Lauren'ın, polis memurlarının silahlı saldırganlar olduğunu zannederek silahını onlara doğrultup ateş ettiği belirtildi. Polis memurlarının o akşam bir vur-kaç olayına karışan üç kişiyi yakalamak için devriye gezdiği, o sırada Lauren’ı elindeki silahla evinin arka bahçesinde yürüdüğünü gördüğü bildirildi.

'SİZE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Paylaşılan video kayıtlarında polislerin kadından dakikalarca elindeki silahı bırakmasını istediği ve "Biz size yardım etmeye çalışıyoruz" dediği duyulurken, bu andan saniyeler sonra da silah sesleri duyuldu. Daha sonra Lauren'ın omzundan vurulduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

Polise doğru ateş eden kadına "polis memuruna karşı cinayete teşebbüs" suçlaması yönetildi ancak kadın kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi