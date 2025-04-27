ABD'de Polise Silahlı Saldırı

ABD’nin New York kentinde bir polis memuruna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru silahlı saldırıda hafif şekilde yarlaandı.

ABD'de Polise Silahlı Saldırı

ABD’nin New York kentinin Queens bölgesine bağlı Astoria’da yaşanan silahlı saldırıda, bir NYPD (New York Polis Departmanı) memuru hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, bölgenin güvenlik çemberine alındığını ve kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

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