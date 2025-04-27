İran'da Bender Abbas Limanı Yeniden Faaliyete Geçti

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetlerinin başladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 28 kişinin hayatını kaybettiği, bin kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: DHA