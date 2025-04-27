Güney Kore'de Demokrat Parti, Devlet Başkanlığı İçin Eski Lider Lee Jae-myung'u Aday Gösterdi

Parti liderliğinden 9 Nisan’da istifa eden Lee, 3 Haziran’da yapılacak seçimlerde DP’nin devlet başkanı adayı olarak yarışacak. Parti içinde gerçekleştirilen oylamada Lee, büyük çoğunluğun desteğini alarak adaylık koltuğuna oturdu. Açıklanan sonuçlara göre, oyların yaklaşık yüzde 90’ını toplayarak rakipsiz şekilde öne çıktı.

Kaynak: DHA