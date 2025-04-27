Güney Kore'de Demokrat Parti, Devlet Başkanlığı İçin Eski Lider Lee Jae-myung'u Aday Gösterdi

Güney Kore’de muhalefetin en güçlü partisi olan Demokratik Parti (DP), yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerinde eski liderleri Lee Jae-myung’u resmi aday olarak ilan etti.

Güney Kore'de Demokrat Parti, Devlet Başkanlığı İçin Eski Lider Lee Jae-myung'u Aday Gösterdi

Parti liderliğinden 9 Nisan’da istifa eden Lee, 3 Haziran’da yapılacak seçimlerde DP’nin devlet başkanı adayı olarak yarışacak. Parti içinde gerçekleştirilen oylamada Lee, büyük çoğunluğun desteğini alarak adaylık koltuğuna oturdu. Açıklanan sonuçlara göre, oyların yaklaşık yüzde 90’ını toplayarak rakipsiz şekilde öne çıktı.

Kaynak: DHA

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