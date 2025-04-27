İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin bu sabah Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli öldürüldü.

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İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! En Az 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye, Zeytun ve Tuffah mahallelerini bombaladığını açıkladı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Vadi el-Arais bölgesine düzenlenen topçu saldırısında 2 kadın öldü.

Zeytun Mahallesi'ndeki El-Sikka Caddesi'nin hedef alındığı bombardımanda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail güçlerinin Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İHA saldırısında ise bir Filistinli hayatını kaybetti.

BALIKÇI VE ÇADIRLARI VURDU

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 17 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.İsrail hücumbotları Han Yunus açıklarında bir grup balıkçıya ateş açtı. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra ateş açtı. Bu saldırıda da bir çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail helikopterlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saatlerdir yoğun ve aralıksız şekilde ateş açtığını aktardı.

Kaynak: AA

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