Çin Uzay İstasyonunda Görev Değişimi Gerçekleşti

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sembolik törenle uzay istasyonunun komuta yetkisinin yeni ekibe teslim edildiği belirtildi. Shenzhou-19 taykonotlarının tüm görev planlarını başarıyla yerine getirdiği vurgulandı. Ayrıca, dönüş kapsülünün 29 Nisan tarihinde Dongfeng İniş Bölgesi’ne ulaşmasının beklendiği bildirildi.

DÜNYA REKORU KIRILDI

Görev süresince Shenzhou-19 ekibi, üç kez istasyon dışı görev gerçekleştirdi ve altı ayrı yük aktarımı işlemini başarıyla tamamladı. Ekibin bir üyesi, tek bir uzay yürüyüşünde 9 saat boyunca dış görevde kalarak önemli bir başarıya imza attı ve bu alanda dünya rekoru kırdı.

Kaynak: DHA