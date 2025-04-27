Çin Uzay İstasyonunda Görev Değişimi Gerçekleşti

Çin’in Shenzhou-19 ekibi, uzaydaki görevlerini başarıyla tamamlayarak, istasyondaki sorumluluğu Shenzhou-20 ekibine devretti.

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Çin Uzay İstasyonunda Görev Değişimi Gerçekleşti

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen sembolik törenle uzay istasyonunun komuta yetkisinin yeni ekibe teslim edildiği belirtildi. Shenzhou-19 taykonotlarının tüm görev planlarını başarıyla yerine getirdiği vurgulandı. Ayrıca, dönüş kapsülünün 29 Nisan tarihinde Dongfeng İniş Bölgesi’ne ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Çin Uzay İstasyonunda Görev Değişimi Gerçekleşti - Resim : 1

DÜNYA REKORU KIRILDI

Görev süresince Shenzhou-19 ekibi, üç kez istasyon dışı görev gerçekleştirdi ve altı ayrı yük aktarımı işlemini başarıyla tamamladı. Ekibin bir üyesi, tek bir uzay yürüyüşünde 9 saat boyunca dış görevde kalarak önemli bir başarıya imza attı ve bu alanda dünya rekoru kırdı.

Kaynak: DHA

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