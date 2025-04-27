BM: İsrail'in İnsani Yardıma İzin Vermediği Gazze'de Halk Yoksulluk Pençesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım ambargosu nedeniyle yaşanan kıtlığa işaret edildi.

İsrail'in yaklaşık 2 aydır Gazze'ye yiyecek ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ettiği, ateşkesin bozulmasından bu yana saldırılarını artırdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı kuşatmanın bir an önce kaldırılması çağrısı yapıldı.

GAZZE'DE KRİZ BÜYÜYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu. Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Kaynak: AA