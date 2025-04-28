ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı

Elizabeth City State Üniversitesi'nde, Viking Festivali'nin kapanış etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından kampüs geçici olarak kapatılırken, soruşturma başlatıldı.

ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Elizabeth City State Üniversitesi'nde, Viking Festivali'nin kapanış etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Festivalin son günü düzenlenen "Yard Fest" etkinliğinde gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ölen kişinin üniversite öğrencisi olmadığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından kampüs geçici olarak kapatıldı ve kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. Üniversite yönetimi, yaşanan bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Saldırı Üniversite
Kuzey Kore İlk Kez Doğruladı; 'Rusya'ya Asker Gönderdik' İlk Kez Doğrulandı; 'Asker Gönderdik'
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
İran'daki Patlamada Acı Bilanço Yükseldi İran’daki Patlamada Acı Bilanço Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
Yeşil Saha Boks Ringine Döndü! Bitiş Düdüğünün Ardından Yumruklar Konuştu Yeşil Saha Boks Ringine Döndü! Bitiş Düdüğünün Ardından Yumruklar Konuştu
Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Kütahya'da Korkutan Depremler
Kuzey Kore İlk Kez Doğruladı; 'Rusya'ya Asker Gönderdik' İlk Kez Doğrulandı; 'Asker Gönderdik'