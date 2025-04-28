ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Elizabeth City State Üniversitesi'nde, Viking Festivali'nin kapanış etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Festivalin son günü düzenlenen "Yard Fest" etkinliğinde gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ölen kişinin üniversite öğrencisi olmadığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından kampüs geçici olarak kapatıldı ve kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. Üniversite yönetimi, yaşanan bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını açıkladı.

Kaynak: AA