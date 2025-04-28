Kuzey Kore İlk Kez Doğruladı; 'Rusya'ya Asker Gönderdik'

Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Rusya'ya askeri destek sağlandığı bildirildi. Kuzey Kore birliklerinin, özellikle Kursk bölgesinde gösterdiği "kahramanca" başarıların altı çizilirken, "Silahlı kuvvetlerimiz, Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli katkılar sunmuştur" ifadelerine yer verildi.

KARARI KİM JONG-UN ALDI

Açıklamada, bu asker gönderme kararının doğrudan Devlet Başkanı Kim Jong-Un tarafından alındığı vurgulandı. Kuzey Koreli askerlerin, "Rusya topraklarını kendi ülkelerinin toprağı gibi savundukları" ve mücadelelerinde "efsanevi kahramanlık öyküleri" yazdıkları belirtildi. Ayrıca, bu askeri iş birliğinin Kuzey Kore-Rusya ilişkileri açısından bir dönüm noktası olduğu ifade edilerek, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirileceği kaydedildi.

'ULUSLARLARASI HUKUKA UYGUN'

Kuzey Kore hükümeti, Rusya gibi güçlü bir müttefikle işbirliği yapmaktan onur duyduklarını belirtirken, sağlanan askeri desteğin uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu ileri sürdü. "Ordumuzun Rusya topraklarında yürüttüğü faaliyetler, Birleşmiş Milletler kuralları dahil tüm uluslararası hukuk normlarına uygundur" ifadeleri kullanıldı.

HAZİRAN AYINDA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz haziran ayında Kim Jong-Un ve Vladimir Putin Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na imza atmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyordu. Anlaşmanın ardından Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerine karşı savaşa katıldığı ortaya çıkmış, ancak bu durum şimdiye kadar resmi olarak doğrulanmamıştı.

Kaynak: İHA