Bakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas! Hamas Yetkilileriyle Görüştü: Gazze'deki Ateşkes Masaya Yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Bakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas! Hamas Yetkilileriyle Görüştü: Gazze'deki Ateşkes Masaya Yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Doha'daki görüşmesinde, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son durum masaya yatırıldı.

Bakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas! Hamas Yetkilileriyle Görüştü: Gazze'deki Ateşkes Masaya Yatırıldı - Resim : 1

Hamas tarafı, görüşmede, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı. Fidan da Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarının ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, insani yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi sebebiyle ortaya çıkan insani felaketin ele alındığı görüşmede, bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Bakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas! Hamas Yetkilileriyle Görüştü: Gazze'deki Ateşkes Masaya Yatırıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakan Fidan Hamas
İran'daki Patlamada Bilanço Ağırlaşıyor: Ulusal Yas İlan Edildi İran'dan Ulusal Yas Kararı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ABD'de Polise Silahlı Saldırı ABD'de Polise Silahlı Saldırı
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor
Emekli Promosyonlarında Nisan 2025 Güncellemesi: SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat Rakamlar Değişti Emekli Promosyonlarında Nisan 2025 Güncellemesi