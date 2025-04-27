Bakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas! Hamas Yetkilileriyle Görüştü: Gazze'deki Ateşkes Masaya Yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Doha'daki görüşmesinde, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son durum masaya yatırıldı.

Hamas tarafı, görüşmede, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı. Fidan da Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarının ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, insani yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi sebebiyle ortaya çıkan insani felaketin ele alındığı görüşmede, bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA