İran'daki Patlamada Bilanço Ağırlaşıyor: Ulusal Yas İlan Edildi

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki şiddetli patlamada can kaybı 28'e yükseldi. Patlamanın ardından ülke genelinde 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

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İran'daki Patlamada Bilanço Ağırlaşıyor: Ulusal Yas İlan Edildi

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada bilanço artarken, hükümet yeni bir karar aldı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, "Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen trajik olayın ardından, hükümet yarın ülke genelinde ulusal yas ilan etti" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Şehid Recai Limanı’ndaki patlamaya ilişkin son verileri paylaştı. Kolivend yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 28’e yükseldiğini bildirdi. Olayda şimdiye kadar bin kişinin yaralandığını belirten Kolivend, yaralılardan 20’sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Dün öğle saatlerinde İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından liman sahasında büyük çaplı yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki ani değişimler, yangın söndürme çalışmalarını güçleştirmişti. Son açıklamalara göre, patlamada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 800 kişi ise yaralanmıştı.

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı Yükseldiİran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı YükseldiDünya

Kaynak: İHA

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