İran'daki Patlamada Acı Bilanço Yükseldi

İran’daki Şehid Recai Limanı’nda dün meydana gelen patlamada acı bilanço artıyor. Son aktarılan bilgiye göre patlamada can kaybı 40’a yükseldi.

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İran'daki Patlamada Acı Bilanço Yükseldi

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini bildirerek, yaralı sayısının bini aştığını ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin de bulunduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aşuri, "Patlamada binden fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 194’ünün hastanelerde tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, "Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen trajik olayın ardından, hükümet yarın ülke genelinde ulusal yas ilan etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün öğle saatlerinde İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından liman sahasında büyük çaplı yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki ani değişimler, yangın söndürme çalışmalarını güçleştirmişti. Son açıklamalara göre, patlamada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 800 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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