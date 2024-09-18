Pentagon'dan Lübnan'daki Çağrı Cihazlı Saldırıyla İlgili Açıklama

Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmadığını bildirdi.

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Pentagon'dan Lübnan'daki Çağrı Cihazlı Saldırıyla İlgili Açıklama

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD'NİN HİÇBİR DAHLİ YOK"

ABD'nin patlamalarda dahlinin olup olmadığı sorusuna, Ryder, "Bildiğim kadarıyla, ABD'nin bunda hiçbir dahli yok. Tekrar ediyorum, bu takip ettiğimiz bir konu." dedi. Ryder, patlamadan sonra ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunda değişiklik olup olmadığı sorusuna ise "Orta Doğu'da ABD güç pozisyonunda bir değişiklik yok." yanıtı verdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in gerginliklerin geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesini sağlamaya "çok odaklandığını" belirten Ryder, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaları azaltmanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inandıklarını ifade etti.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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Kaynak: AA

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