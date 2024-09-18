Lübnan'daki Saldırıyla İlgili Bilinenler: Çağrı Cihazları Nasıl Patladı, Sorumlusu Kim?

Lübnan'da, ülke genelinde iletişim için kullanılan çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 800 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail'i suçladı. İsrail'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin ise Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, yardım teklifinde bulundu.

PATLAMALAR NE ZAMAN VE NEREDE YAŞANDI?

Patlamalar, Salı öğleden sonra yerel saatle 15.45 civarında Beyrut'un güneyi ve Lübnan'ın diğer birkaç bölgesinde başladı. BBC Türkçe'nin haberine göre olaya tanık olanlar, insanların ceplerinden dumanlar çıktıktan kısa süre sonra, havai fişek ve silah sesine benzeyen küçük patlamalar duyulduğunu anlattı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad ölenler arasında sivillerin de olduğunu ve bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

CİHAZLAR NASIL PATLADI?

Patlamaların çağrı cihazı pillerinin aşırı ısınmasına bağlı yaşanmış olabileceği öne sürüldü. Bu tip bir olay daha önce hiç yaşanmamıştı. Birçok uzman, patlama görüntülerinin pillerin aşırı ısınmasıyla uyuşmadığını söylüyor ve bu nedenle bunu olası görmüyor. İsminin açıklanmasını istemeyen İngiliz Ordusu'nda eski bir mühimmat uzmanı BBC'ye, cihazların her birine 10 ila 20 gram askeri sınıf yüksek patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini ve bunların sahte elektronik bileşenlerin içine gizlenmiş olabileceğini söyledi.

SALDIRININ SORUMLUSU KİM?

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Hizbullah İsrail'i suçladı. Hizbullah açıklamasında, İsrail'i "sivilleri de hedef alan bu canice saldırıdan tümüyle sorumlu tuttuğunu" söyledi. İsrailli yetkililer iddialar hakkında yorum yapmadı, ancak çoğu analist saldırının arkasında muhtemelen İsrail'in olduğu konusunda hemfikir.

HİZBULLAH-İSRAİL ÇATIŞMASINI DAHA DA TIRMANDIRIR MI?

İsrail'in kuzey sınırından sık sık karşılıklı roket ve füzeler ateşleniyor. Sınırın her iki tarafında da nüfus yerinden edildi. Seri patlamalar, İsrail’in ülkenin kuzeyine ilişkin yeni savaş hedefini belirlemesinden saatler sonra geldi.

İsrail, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak ve bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan on binlerce İsraillinin evlerine geri dönmesini bir savaş hedefi olarak duyurdu. Hizbullah'ın Salı günü yaşanan patlamalara misilleme sözü vermesiyle durumun kontrolden çıkabileceğine dair endişeler de arttı.

TEPKİLER NE OLDU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fidan'ın Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin bu olaya "müdahil" olmadığını söyledi.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib ile telefon görüşmesi yaptı ve İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırıyı şiddetle kınadı.

Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişinin öldüğü, 2 bin 800 kişinin yaralandığı Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, yardım teklifinde bulundu.

Kaynak: BBC Türkçe