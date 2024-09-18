Hizbullah Neden ve Ne Zamandır Çağrı Cihazı Kullanıyor?

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail-Lübnan hattında zaman zaman gerilim yükseliyor. Gerilimi tırmandıran son adım ise Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması oldu.

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Şu ana kadar 9 kişi öldü, 3 bine kişi yaralandı.

HİZBULLAH NEDEN ÇAĞRI CİHAZI KULLANIYOR?

Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah, 2000'li yılların başından beri özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullanıyor. Çağrı cihazlarının kullanımıyla iletişimi en temel düzeyde tutarak bağlantının kesilmesini engellemek ve takip edilmekten kaçınmayı hedefliyor.

Cep telefonlarına ve bilgisayarlara sızma da dahil olmak üzere İsrail'in elektronik dinleme faaliyetleri, dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında kabul ediliyor. Hizbullah, kayıplarından ders çıkararak taktiklerini buna göre uyarladı, Hizbullah'ın operasyonlarını bilen altı kaynak, Reuters'a gizli güvenlik konularını konuşabilmek için anonim kalma şartıyla açıklamalarda bulundu.



İki kaynağa göre, kullanıcıların yerini tespit etmek için kullanılabilen cep telefonları, Hizbullah mensupları tarafından men edildi. Yöntemler arasında çağrı cihazları ve sözlü mesajları bizzat ileten kurye sistemleri bulunuyor.

Üç kaynağın aktardığına göre, Hizbullah, 2000'li yılların başlarından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Konuşmaların dinlenmesi ihtimaline karşı silahlar ve buluşma yerleri için kodlar kullanılıyor. Bu kodlar neredeyse her gün güncelleniyor ve birimler arasında kuryeler aracılığıyla iletiliyor.

Güvenlik uzmanları, bazı düşük teknolojili karşı önlemlerin yüksek teknolojili casusluğa karşı oldukça etkili olabileceğini söylüyor. El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in yaklaşık on yıl boyunca yakalanmamasını sağlayan şeyin, internetten ve telefon hizmetlerinden tamamen koparak, kuryeler aracılığıyla iletişim sağlaması olduğu düşünülüyor.

HİZBULLAH GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Hizbullah, İsrail'in cep telefonlarını takip ederek ve sınır kasabalarındaki binalara yerleştirilen güvenlik kameralarından izlemeye başladığını ve bu şekilde hedef aldığından şüphelenmeye başladı. Bunun ardından 28 Aralık'ta Hizbullah, Telegram kanalında güneydeki sakinlere evlerinde bulunan güvenlik kameralarının internet bağlantıları kesmesi yönünde açıklama yaptı. Şubat ayının başından Hizbullah bir açıklama daha yaptı ve çatışma bölgelerine telefon getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Eski bir Lübnan güvenlik yetkilisi ve Hizbullah'ın operasyonlarına aşina iki kaynak, Hizbullah, İsrail'in siber saldırısına uğramamak için özel telefon ağını güvence altına almak için adımlar attığını bildirdi. Bu geniş ağ, yaklaşık yirmi yıl önce İran tarafından finanse edildiği iddiasıyla, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah kalelerinden Lübnan'ın güneyindeki kasabalara ve Bekaa Vadisi'ne kadar uzanan fiber optik kablolarla kuruldu.

Üst düzey bir kaynak Reuters'a, "Sabit hat ağlarımızı sık sık değiştiriyoruz ve farklı ağlara geçiyoruz, böylece sızma ve hacklemelerden kaçınabiliyoruz." dedi.