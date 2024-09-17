Lübnan'da Çağrı Cihazları Nasıl Patlatıldı? İşte Olası Tüm Senaryolar!

İsrail’in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi. Peki İsrail, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarını nasıl patlattı?

El Cezire muhabiri Zeina Khodr'un Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın birkaç ay önce savaşçılarına, İsrail’in akıllı telefonlara sızma imkanı olduğunu ve bu nedenle akıllı telefonları bırakıp, haberleşmek için çağrı cihazları kullanmaya geçmelerini istediğini aktarmıştı.

Türk-internetten Füsun Nebil, çağrı cihazlarına yapılan sızma işleminin detaylarını yazdı.

Nebil'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Çağrı cihazlarının hacklenmesi ve bu yolla pillerin patlatılması, akla yatkın bir senaryo değil. Bunun yerine, cihazlara “üretim” ya da “teslimat” sırasında müdahele edilmiş ve içlerine patlayıcı ve kod yerleştirilmiş olması daha akla yatkın.

Anlaşılan İsrail bu gelişmeyi haber almış ve değerlendirmiş. Yani bir yandan İsrail’in Hizbullah içinden haber alabildiği anlaşılıyor. Diğer yandan son model olduğu kaydedilen çağrı cihazlarının Hizbullah mensuplarına teslimi öncesindeki bir noktada (üretim ya da teslimatta) bu cihazlara, kod ve patlayıcılar yerleştirilmiş. Bu kod da, çağrı cihazına gönderilen ve koda hitap eden bir mesajla harekete geçirilmiş.

Patlamalarda Hizbullah’ın üst düzey liderleri ve danışmanlarının da yaralandığını iddia edilirken Genel Sekreter Hasan Nasrallah’ın zarar görmediği belirtildi. Şans eseri mi, yoksa ilginç mi? Diğer yandan da çağrı cihazının üreticisini ya da teslimatı yapan kanalı merak ettik. Acaba araştırılıyor mudur?"

Kaynak: Turk-internet