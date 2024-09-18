NASA Uyardı! Futbol Sahası Büyüklüğünde Göktaşı Dünyaya Yaklaşıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu. NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti.

NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÇARPMA RİSKİ VAR MI?

NASA'nın bu açıklamasının ardından "Göktaşı dünyaya çarpacak mı?", "Ne zaman ve nereye düşecek?" gibi sorular sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzay ajansı, şu ana kadar göktaşının tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği konusunda net bir bilgi vermedi. Ancak uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.

Kaynak: NTV