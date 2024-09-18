Almanya'da İki Gün Arayla İki Patlama! Bu Kez Giyim Mağazası Önünde Yaşandı

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Köln'de iki gün önce de bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde meydana gelen patlamada temizlik görevlisinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Almanya'da İki Gün Arayla İki Patlama! Bu Kez Giyim Mağazası Önünde Yaşandı

Almanya'nın Köln kentinde iki gün arayla ikinci patlama meydana geldi. Polis, saat 05.00 sularında Ehren Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermedi.

Almanya'da İki Gün Arayla İki Patlama! Bu Kez Giyim Mağazası Önünde Yaşandı - Resim : 1

Çevre sakinleri yoldan geçen 40'lı yaşlarında bir kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Almanya'da İki Gün Arayla İki Patlama! Bu Kez Giyim Mağazası Önünde Yaşandı - Resim : 2

Patlama sonucu mağazada büyük maddi hasar oluştuğu görüldü.

Almanya'da İki Gün Arayla İki Patlama! Bu Kez Giyim Mağazası Önünde Yaşandı - Resim : 3

İLK PATLAMADA NE OLMUŞTU?

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada ise bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı. Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğraflarını yayınladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

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Kaynak: AA

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