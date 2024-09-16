Almanya'da Korkutan Patlama

Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde patlama meydana geldi. Patlamada temizlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamada yaralanan binanın temizlik görevlisi yaralanan temizlik görevlisi hastanede tedavi altına alındı.



Binanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde bir kişinin girişe poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görüldü.





Eğlence mekanının müdürü Hamid Nuri, konuya ilişkin açıklamasında, sabah 06.00 civarında polis tarafından arandığını ve işletmelerinin de bulunduğu binanın girişinde patlama olduğunun söylendiğini anlattı.





Nuri, olaya ilişkin şunları söyledi:



"Geldiğimizde binanın önünde polis, itfaiye ve ambulans vardı. Polis hala tam olarak ne olduğunu araştırıyor ve bize bilgi verecek yani biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz, hala polisten bir açıklama bekliyoruz. Bu binada birkaç ofis daha var, şimdilik binalara girmemize izin verilmiyor."

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonucu binanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı.

Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA