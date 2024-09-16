Avusturya'daki Selde Can Kaybı Yükseldi

Avusturya'yı vuran selde 70 ve 80 yaşında iki erkeğin daha hayatını kaybettiği Başbakan Karl Nehammer tarafından açıklandı. Ülkede can kaybı üçe yükseldi.

Avusturya'daki Selde Can Kaybı Yükseldi

Avusturya Başbakanı Nehammer, ülkenin başkenti Viyana’nın batısındaki Böheimkirchen’de 70 yaşında ve başkentin kuzeyindeki Höbersdorf kasabasında 80 yaşında iki erkeğin selde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede, Pazar akşamı bir itfaiye görevlisi yaşamını yitirmişti. Can kaybı 3’e yükseldi.

ORBAN: TÜM ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ ERTELEDİM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkedeki sel nedeniyle uluslararası yükümlülüklerinin tamamını ertelediğini belirterek, “Macaristan'daki aşırı hava koşulları ve devam eden sel nedeniyle tüm uluslararası yükümlülüklerimi erteledim” dedi.

Avusturya’da Sel Felaketi: 24 Yerleşim Yeri Afet Bölgesi İlan EdildiAvusturya’da Sel Felaketi: 24 Yerleşim Yeri Afet Bölgesi İlan EdildiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Avusturya sel
İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar
İki Haftada İki Kez! Manş Denizi'nde Göçmen Teknesi Battı: 8 Ölü 'Ölüm Denizi'nde İki Haftada İkinci Kez Göçmen Teknesi Battı
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor