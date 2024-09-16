İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi.

İsrail'in Saldırıları Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 226'ya Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 346 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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