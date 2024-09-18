İtalya'da Şoke Eden Olay: Bahçede Gömülü Bebek Cesetleri Bulundu, Hukuk Öğrencisi Tutuklandı

İtalya'nın Traversetolo kentinde yaşayan 22 yaşındaki Chiara Petrolini, bahçesinde gömülü iki yeni doğmuş bebeğin cesedinin bulunmasının ardından polis tarafından tutuklandı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu ve varlıklı bir aileye mensup olduğu belirtilen Chiara hakkında adam öldürme ve ceset saklama suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

T24'ün aktardığı habere göre, bahçeye gömülü cesetler, Chiara annesi ve babasıyla birlikte New York'ta tatilde olduğu sırada Petrolini'nin büyükannesinin köpeğinin cesedi topraktan çıkarmasıyla ortaya çıktı. Daha sonra yapılan DNA testlerinde, Chiara'nın bebeklerden birinin annesi olduğu tespit edildi.

BEBEĞİ BAHÇEYE GÖMDÜKTEN SONRA TATİLE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında Chiara'nın aile mülkünde 7 Ağustos'ta kendi başına doğum yaptığı ve daha sonra çocuğu öldürüp bahçesine gömdüğü, iki gün sonra ailesiyle birlikte New York'a tatile gittiği belirlendi. Bulunan ikinci bebeğin cesedine yönelik araştırmaların devam ettiği ancak cesedin bir yıldan fazla bir süre önce doğduğu ifade edildi.

Bebeğin babası ve Petrolini'nin eski erkek arkadaşı, Chiara'nın hamile olduğundan haberi olmadığını söylerken, Chiara'nın hamile olduğunu öğrendikten sonra kilo almamak ve hamile olduğunu gizlemek için kendini aç bıraktığı ortaya çıktı.

Savcı Alfonso D'Avino yaptığı açıklamada, "Chiara'nın anne ve babasının ve eski erkek arkadaşının olaya dahil olmadığı tespit edildi" dedi.

Traversetolo Belediye Başkanı Simone Dall'Orto ise "Bölgede iyi tanınan, ekonomik sorunları olmayan, varlıklı bir aile. Böyle bir şey şaşkınlık yarattı." dedi.

Ölen bebeklerin babası olduğu iddia edilen eski erkek arkadaşın annesi Sonia Canrossi, "Oğlum Emanuele'nin hamilelik hakkında hiçbir bilgisi yoktu, eğer fark etmiş olsaydık bu çocuğu kendim büyütürdüm. Chiara istediği yere gidebilirdi" diye konuştu.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: T24