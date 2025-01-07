Patlak Verdiğinde Kimse Önemsememişti: Hızla Yayılan Salgın Nedeniyle İlk Ölüm

Uzun yıllardır dünya genelinde hem insanların hem de hayvanların sağlığını tehdit eden kuş gribi, son dönemde yeniden patlak verdi. ABD'nin Louisiana eyaletindeki sağlık yetkilileri, dün kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünü açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybeden hastanın 65 yaşında olduğunu, H5N1 adı verilen ve kamuoyunda kuş gribi olarak bilinen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

'BU İSTİSNAİ BİR DURUM'

Louisiana Sağlık Bakanlığı, hastanın ailesine başsağlığı dilerken, kuş gribinin insanlar arasında yayılma riskinin çok düşük olduğunu ve bu ölümün istisnai olduğunu söyleyerek panikleyen halkı sakinleştirmeye çalıştı.

Diğer yandan kuşlar, kümes hayvanları veya çiftlik hayvanlarıyla çalışan veya yabani kuşların yaşadığı bölgelerde zaman geçiren kişilerin enfeksiyonu kapma olasılığı çok daha yüksek.

Kaynak: AA