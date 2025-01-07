Dünyayı Dehşete Düşüren İttifak! Putin Bütün Politikasını Tersine Çevirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken gerilim giderek tırmanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaretinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore ile Rusya arasında son dönemde artan askeri işbirliği nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Rusya'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojisini vermek istediğini, karşılığında ise Pyongyang'dan silah ve teçhizat desteği beklediğini ifade eden Blinken, "Putin'in, Rusya'nın on yıllardır uyguladığı politikasını tersine çevirip, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını kabul etmeye yakın olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

12 BİN ASKER TAKVİYESİ

Söz konusu endişenin, Güney Kore ve Japonya için de büyük bir odak noktası olduğunu aktaran Blinken, Tokyo ve Seul'un ABD ile oluşturdukları üçlü güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Blinken, Washington-Seul ittifakının, Kuzeydoğu Asya ve Hint-Pasifik bölgelerinde "barışın, güvenliğin ve refahın temel taşı" olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 12 bin Kuzey Koreli askerin Rus güçleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'daki savaş cephelerine sevk edildiği düşünülüyor.

RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA