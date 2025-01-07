Sıcaklık Rekor Seviyede! Japonya'da 2024 En Sıcak Yıl Oldu

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, ülkede 2024'te kayda geçen sıcaklık ortalaması, karşılaştırılabilir verilerin ilk kayda geçtiği 1898'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-Aralık 2024 döneminde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasında 1,48 santigrat derece daha yüksek ölçülerek kayda geçti. JMA açıklamasında, "Uzun vadede Japonya'daki hava sıcaklığı, yüzyılda 1,4 santigrat derecelik bir artış gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

EN YÜKSEK 41 DERECE

2024 yılında ülke genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ise 29 Temmuz'da Toçigi eyaletinde 41 derece olarak kayda geçti. Sıcak hava yaz sonrası da etkisini gösterirken, başkent Tokyo'da 19 Ekim'deki en yüksek sıcaklık 30,1 derece olarak ölçüldü.

Ayrıca ülkenin en yüksek dağı Fuji-san'daki ünlü kar örtüsünün, Kasım 2024 başına kadar görülmediği bildirildi. Ortalama sıcaklık yükselişinde küresel ısınma ile Batı menşeli rüzgarların etkisinin hissedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA