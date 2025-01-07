Trump'ın Eski Avukatı Giuliani İçin Karar Çıktı

ABD'de 5 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, hakkındaki hakaret davasını kaybederek 148 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilirken, eski avukatı Rudy Giuliani'nin, sahip olduğu değerli eşyaları hacizden kaçırmakla suçlandığı davada karar verildi. Manhattan’da yapılan duruşmada Yargıç Lewis Liman, Giuliani aleyhine karar verdi.

New York Bölge Yargıcı Liman, Giuliani'nin, ödemesi gereken tazminat için haciz gelen malvarlıkları hakkında mahkemenin talep ettiği bilgi ve delilleri sağlamada verilen süreyi geçirerek, "mahkemenin açık ve net bir emrini kasıtlı olarak ihlal ettiğini" söyledi.

GELECEK DAVA 16 OCAK'TA

Giuliani hakkında "mahkemeyi tahkir" kararı veren Yargıç Liman, bunun cezai yaptırımını da iki Georgia seçim görevlisinin açtığı davada mahkeme kararına uymama ve malvarlıklarının durumuyla ilgili davanın sonunda değerlendireceğini kaydetti.

Giuliani’nin haciz gelen malvarlıklarının durumuyla ilgili dava 16 Ocak’ta New York’ta görülmeye başlanacak.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea Arshaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustos 2023'te, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmiş, 16 Aralık 2023'te de bu meblağın 148 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Kararın arından iflas duyurusu yapan Giuliani’nin tazminat bedeli olarak elindeki değerli varlıklara haciz konulmuş, ancak Giuliani mahkeme kararına rağmen bunları teslim etmemekle suçlanarak hakkında tekrar dava açılmıştı.

Kaynak: AA