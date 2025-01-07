Çin'de Deprem Felaketi! En Az 53 Ölü, 62 Yaralı

Çin'in Tibet bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 53 kişi hayatını kaybederken, 62 kişi de yaralandı. Ülkede binden fazla yapı da çeşitli seviyelerde hasar gördü.

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Çin'de Deprem Felaketi! En Az 53 Ölü, 62 Yaralı

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

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Kaynak: AA

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