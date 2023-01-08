Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki sahil şeridi için tsunami uyarısı yapıldı.
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Polt Olry kentinin 23 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerel saatle 15.32'de meydana geldiğini duyurdu.
27,7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Solomon Adaları'nda da hissedildi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki sahil şeridi için tsunami uyarısı yaptı.
Depremde can veya mal kaybı olmadı.
Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.
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