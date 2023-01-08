İran'daki gösterilerde internet kesintileri e-ticaret çalışanlarını işsiz bıraktı

İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesi nedeniyle başlayan gösteriler süresince rejimin internet kesintileri uygulaması ülke ekonomisini de olumsuz etkiledi.

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İran'daki gösterilerde internet kesintileri e-ticaret çalışanlarını işsiz bıraktı

İran'da yaklaşık 4 ay önce 'ahlak polisi'nin Mahsa Emini'ni öldürmesi nedeniyle başlayan gösteriler süresince, "güvenlik" gerekçesiyle ülke genelinde, internet bağlantılarının kesilmesi veya yavaşlatılması nedeniyle e-ticaretle iş yapan sektörlerdeki her 5 kişiden biri işsiz kaldı.

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İtimad gazetesi, istihdam hizmeti veren internet sitesi "Job Vision" tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

İnternet bağlantılı yaklaşık 400 küçük-büyük iş yeriyle yapılan araştırmaya göre, 4 aydır internet bağlantısında yaşanan sorunların ticareti olumsuz etkilemesi nedeniyle iş yerlerinin yüzde 80'i eleman çıkartırken, çalışanların 5'te 1'i işsiz kaldı. Bu sürede, iş yerlerinin yüzde 45'i işçilerin maaşlarını gecikmeli ödedi.

Araştırma, gösteriler sırasında internette yaşanan sorunlar nedeniyle işinden olanların yüzde 80'inin, işten çıkarılma nedeni olarak, Instagram uygulamasına erişimin engellenmesini görüyor.

Ayrıca İran'da 6 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 77'si piyasa ve iş dünyasındaki belirsizlik nedeniyle ülkeden göç etmeyi düşünüyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini’nin ölümü üzerine memleketi Sakkız’da 17 Eylül’de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Yaklaşık4 ay devam eden gösterilerde yüzlerce gösterici hayatını kaybederken on binden fazla gösterici ise gözaltına alındı.

 
 

Kaynak: AA

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İran protestolar - Mahsa Amini İran
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