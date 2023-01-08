"Bu ülkede baba olmak cezalandırılıyor" diyerek cinsiyetini değiştirdi

Ekvador merkezli La Voz del Tomebamba gazetesine konuşan Rene Salinas Ramos, 30 Aralık'ta resmen kadın oldu. İki kızını 5 aydır görmeyen ve annesinin onlara kötü baktığını iddia eden Salinas Ramos, kadın olma kararının mahkeme sistemindeki bir boşluktan doğduğunu söyledi.

‘VELAYET DAVASINDA ARTIK EŞİTİZ’

Ramos, "Ekvador'da baba olmak cezalandırılıyor ve sadece sağlayıcı olarak görülüyor. Artık bir kadın olduğuma göre, anne olabilirim ve kızlarımın ebeveynlik otoritesi için savaşmak konusunda eşit düzeydeyim" dedi. Tıbbi olarak bir kadına dönüşmek istemeyen Salinas Ramos, "bir annenin çocuklarına verebileceği sevgi ve korumayı vermek" istediğini söyledi.

‘SEVGİMİN EN BÜYÜK KANITI’

Salinas Ramos, eylemlerinin "belirli bir kişiye karşı değil, sisteme karşı olduğunu" söyledi. Yasalar nezdinde kalıcı geçişiyle, bu değişikliği yapan bir erkeğin "kızlarına verebileceği sevginin en büyük kanıtı" olduğunu söyledi.

Karar'ın aktardığı bilgiye göre; Ekvadorluların 2015'ten beri yasal olarak cinsiyetlerini değiştirmelerine izin veriliyor. Yasa için kampanya yürüten transseksüel politikacı ve aktivist olan Diane Rodriguez, Salinas Ramos'un yasaya uymadığını ve muhtemelen cinsiyetini yasal olarak değiştirmesinin mahkemede işe yaramayacağını söyledi.